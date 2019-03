Bilancio e opere pubbliche, chiusi gli incontri con i quartieri. Ecco gli eletti

Sei incontri rione per rione per presentare il bilancio di previsione 2019 e il piano delle opere pubbliche. Hanno riscosso notevole interesse e partecipazione le riunioni di quartiere che si sono svolte a cavallo tra febbraio e marzo.

A Coarezza (18 febbraio), San Rocco e San Bernardino (19 febbraio), Castello (21 febbraio), Lazzaretto e Mezzana (26 febbraio), Maddalena (27 febbraio), Case Nuove (4 marzo), il sindaco Stefano Bellaria e gli assessori hanno illustrato i due provvedimenti e discusso con i cittadini.

“Il nostro obiettivo è rendere edotti i cittadini su come vengono spesi i soldi del Comune”, ha spiegato l’assessore al Bilancio Barbara Vanni. Come anticipato all’inizio dell’anno tra i provvedimenti dell’amministrazione per quest’anno, Vanni ha sottolineato la riduzione media del 4% della Tari (nel 2018 l’imposta sui rifiuti era già calata in media dell’8%) e la diminuzione della Tasi dal 3,3 al 2,5 per mille per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

“Le opere pubbliche possono essere messe a bando solo quando le risorse sono già entrate nelle casse comunali”, ha ricordato invece l’assessore ai Lavori Pubblici Edoardo Piantanida. Quest’anno sono già diversi gli interventi in corso di realizzazione, elencati da Piantanida, che sono stati finanziati nel 2018. L’assessore ha parlato anche delle nuove opere che verranno messe a cantiere tra il 2019 e il 2020.

Alle assemblee, fatta eccezione per Coarezza, si sono tenute anche le elezioni dei nuovi segretari di quartiere. “Siamo contenti dei molti interventi e ci ha fatto davvero piacere che parecchie persone si siano impegnate in prima persona – ha affermato il sindaco Bellaria –. Il nostro ringraziamento va ai segretari uscenti e facciamo tanti auguri di buon lavoro ai neo eletti”.