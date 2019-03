Cadde dal balcone in vacanza, il giovane luinese esce dalla rianimazione

È uscito dalla rianimazione il ragazzo di Luino caduto dal balcone di un albergo in val di Fassa lo scorso 10 marzo.

I medici hanno sciolto la prognosi e sulle condizioni dall’ospedale viene mantenuto il più stretto riserbo: attualmente lo studente si trova ricoverato in altro reparto, sempre al Santa Chiara di Trento, e non è più intubato. Anche la famiglia ha chiesto in via informale ai media di mantenere la giusta distanza in un momento di grave difficoltà emotiva che sta comprensibilmente attraversando.

Lorenzo, che frequenta la quinta del liceo Vittorio Sereni di Luino era in gita con amici ed altri studenti dell’istituto luinese per una settimana bianca: non si trattava di una iniziativa scolastica, piuttosto di un momento conviviale tra gli sportivi della città.

Quella notte fra sabato e domenica – giorno previsto per il rientro – , il giovane assieme ad altri compagni si trovava all’interno di una stanza dell’Hotel Dolomiti quando cadde dal secondo piano della struttura alberghiera, riportando un serio trauma cranico.

Le cause sono oggetto di indagini da parte della procura: sul posto arrivarono i militari della compagnia di Cavalese che ispezionarono le camere d’albergo dove soggiornava il gruppo di giovani sportivi luinesi, e vennero raccolte le prime testimonianze. Risulta tuttavia esclusa la responsabilità di terzi per l’accaduto, che rientra secondo una prima ipotesi degli investigatori come una caduta accidentale. Il ragazzo non è ancora stato sentito dai carabinieri, a cui sono affidate le indagini.