Camion cisterna bloccato sul Piccolo Stelvio

Tutto bloccato, sul “Piccolo Stelvio”, per un camion rimasto bloccato all’ultimo tornante della strada che scende da Gornate Superiore.

Galleria fotografica Autoarticolato bloccato al Piccolo Stelvio 4 di 8

È successo intorno alle 10 di martedì 14 marzo: i vigili del fuoco della sede di Varese, sono intervenuti nel comune di Castiglione Olona, in via Monte Novegno, per rimuovere l’autoarticolato.

Un veicolo pesante è rimasto incastrato in una strettoia, bloccando completamente la viabilità. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa e un’autogru hanno sollevato il veicolo riuscendo cosi a disincastralo. Le operazioni di rimozione si sono protratte sino alle ore 12:30.