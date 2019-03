C’è anche la torre civica tra i luoghi aperti per le giornate Fai di Primavera

Sarà aperta al pubblico per la prima volta in 70 anni: è la Torre Civica di piazza Monte Grappa a Varese la grande novità delle giornate Fai di Primavera in provincia, che sono state presentate questa mattina in camera di Commercio e si terranno sabato 23 e domenica 24 marzo.

La visita – guidata dal gruppo di Fai Giovani, che ha già reso possibili le visite al grand oHotel campo dei Fiori di Varese – si potrà fare per tutti i cittadini sabato 23 e per i soli tesserati Fai domenica 24, su prenotazione: sarà possibile infatti salire solo in 10 per volta.

Una visita non per tutti, visto che è necessario salire 297 gradini per godere della vista: ma il risultato sarà quello che vedete nel video.

LA DIRETTA DALLA TORRE CIVICA