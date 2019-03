Coach Caja, complimenti ai suoi: «Ho avuto risposte importanti»

La Openjobmetis batte Oostende a Masnago e si qualifica alle semifinali di Fiba Europe Cup dove incontrerà Wurzburg. Dopo la vittoria in Belgio di 3 punti serviva una bella gara ai biancorossi davanti al proprio pubblico e così è stato: 72-57 il finale e turno passato.

Il coach della Pallacanestro Varese Attilio Caja: «Abbiamo fatto un primo tempo senza riuscire a prendere il ritmo giusto. Siamo stati troppo pensierosi in difesa, troppo tesi a non far segnare loro non riuscendo ad avere fluidità in attacco. Nel terzo quarto siamo riusciti ad avere una buona circolazione di palla e abbiamo segnato più punti dei due quarti precedenti».

«Questa – prosegue coach Caja – è stata la nostra quarantesima partita stagionale, le abbiamo giocate tutte al massimo; anche per questo vanno fatti i complimenti ai ragazzi che si impegnano sempre molto. Oggi sono contento, ho avuto risposte dai miei giocatori. Ora tutti concentrati per domenica che sarà una gara impegnativa. Wurzburg è una squadra che ha fatto quasi percorso netto, perdendo solo la gara di andata. In campionato lotta per fare i playoff mentre in Coppa ha fatto molto bene fino a ora».

Dario Gjergja, allenatore di Oostende, non nasconde la delusione per la sconfitta, ma rende merito ai vincitori: «Prima di tutto congratulazioni a Varese, ha meritato il passaggio di turno. Questa sera abbiamo avuto qualche problema di falli e ai tiri liberi è stata una catastrofe; nonostante questo nel primo tempo siamo stati vicini come punteggio. Nel secondo tempo Ferrero ha dato energia extra a Varese. Spero che possa arrivare fino in fondo, anche per Salumu che è stato un mio giocatore».