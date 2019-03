Verifiche dei Carabinieri a Biumo e alle stazioni, controllate quasi 100 persone

Nel tardo pomeriggio di venerdì 8 marzo, i carabinieri della compagnia di Varese hanno effettuato un servizio coordinato di controllo del territorio nelle aree sensibili di Varese quali Biumo, le Stazioni ferroviarie, viale Milano, viale Morosini e piazza della Repubblica.

Nel corso del servizio sono stati controllati due esercizi pubblici nella zona di Biumo Inferiore, 98 persone di cui 26 cittadini extracomunitari, 44 veicoli sulla pubblica via.

Durante il controllo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Varese un 39enne cittadino marocchino disoccupato, senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale in quanto ritenuto responsabile del reato di soggiorno illegale sul territorio, e sono stati segnalati alla locale prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti 7 giovani ragazzi, di cui due donne e dell’età compresa tra 18 e 25 anni, sorpresi in possesso di sostanze come hashish e marijuana.