Un ladro arrestato “in diretta” grazie al controllo del vicinato

Vent’anni, italiano, ladro seriale di tutto quello che si può arraffare in pochi minuti in case e garage lasciati incustoditi. E’ questo il profilo del giovane che mercoledì pomeriggio è stato arrestato a Vedano Olona grazie alla collaborazione tra i cittadini della rete del Controllo del vicinato, la Polizia locale e i Carabinieri.

«Un caso da manuale, che dimostra come il lavoro che stiamo portando avanti sul tema della sicurezza, molto importante per i cittadini, stia dando i suoi frutti», ha detto il sindaco Cristiano Citterio che ha voluto accanto a sè l’assessore alla sicurezza Vincenzo Orlandino, i rappresentanti del Coordinamento Controllo del vicinato e il comandante della Polizia locale Nadia Ghiringhelli per illustrare quanto accaduto l’altro ieri in via De Amicis, in zona Baraggia, in quel complesso residenziale che a Vedano tutti conoscono come Case bianche.

I fatti si sono svolti rapidamente, poco prima delle 14. Un cittadino ha notato il ragazzo che si aggirava nel complesso, “visitando” i garage e saltando i cancelli di alcune proprietà e ha immediatamente chiamato la Polizia locale e i Carabinieri, mentre nel contempo si attivava la rete del Controllo di vicinato. In pochi minuti le forze dell’ordine sono arrivate sul posto: «Non appena giunta la chiamata un intervento davvero tempestivo da parte della nostra Polizia Locale ha consentito di cogliere sul fatto il ladro intento a sottrarre da un garage una bicicletta di grande valore oltre ad altri oggetti. Il malfattore è stato poi consegnato ad una pattuglia dei Carabinieri che lo hanno immediatamente trasportato al carcere dei Miogni. Per il malcapitato si prospetta un processo per direttissima».

«Ringraziamo i cittadini che si sono attivati seguendo in modo perfetto la prassi del Controllo di vicinato, così come la Polizia locale e i Carabinieri per il tempestivo intervento – ha detto l’assessore alla sicurezza e vicesindaco Vincenzo Orlandino – Un perfetto gioco di squadra che dimostra come la collaborazione dei cittadini sia fondamentale. Siamo veramente soddisfatti dell’epilogo alla vicenda ma ancor di più di come si è dimostrato efficace il progetto Controllo del Vicinato con i cittadini parte attiva sul territorio nel supportare l’attività di Polizia locale e Forze dell’ordine».

«E’ proprio questo l’obiettivo e lo spirito qualificante del progetto di sicurezza partecipata che è stato ottimamente rappresentato da questo episodio – ha spiegato la comandante della Polizia locale Nadia Ghiringhelli – I cittadini non devono correre alcun rischio ma semplicemente qualora notassero movimenti o persone sospette devono segnalare immediatamente la cosa alla Polizia locale e alle Forze dell’ordine. Sarà poi il loro intervento a mettere al sicuro le zone e a verificare la situazione». Fondamentale, per ricostruire il percorso del ladro e trovare riscontro ai fatti, anche la rete di videosorveglianza attiva sul territorio: i filmati, vagliati dalla Polizia locale, hanno infatti permesso di smentire la versione dei fatti data dal ragazzo e definire con esattezza tempi e luoghi dell’accaduto.

A Vedano il Controllo del vicinato è attivo dal 2013 e dalle due vie iniziali si è arrivati ora a 50 strade e oltre 650 famiglie attive, con una copertura del 35% circa del territorio comunale: «In progetto per quest’anno è l’attivazione di altre 15 vie, per rendere la rete sempre più capillare», ha spiegato Simona Albarello, del Coordinamento dei gruppi di controllo del vicinato.

Una nota curiosa ha caratterizzato l’episodio: il ladruncolo, tra gli altri oggetti, si stava portando via la bicicletta da corsa, di notevole valore, dell’ex capo della Polizia locale di Vedano Olona Alberto Dereani (nella foto qui sotto il momento della restituzione della bici), e un contributo decisivo è stato dato da Marino Fiorina, anch’esso ex agente della Polizia locale.