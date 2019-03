DigitaLife nelle scuole: dopo Pietra Ligure è la volta di Gavirate

Il tour di DigitaLife ha preso il via il 16 gennaio scorso e ha già toccato numerose città, quattordici in tutto: Milano, Roma, Varese, Gallipoli, Borgo San Lorenzo, Firenze, Grosseto, Viterbo, La Spezia, Saronno, Torino, Pietra Ligure, Aosta e Alessandria.

Le proiezioni si sono svolte nelle sale cinematografiche di tutta Italia, da nord a sud, e non sono mancate quelle inserite all’interno di eventi più ampi (la Digital Week a Milano o il Festival dell’Informazione Giornalistica Locale “FIGiLo”) e quelle dedicate alle scuole. Sarà questo il caso di Gavirate: l’incontro, riservato agli allievi dell’Istituto Tecnico Commerciale Galileo Galilei di Laveno, avrà inizio alle ore 10.00 di venerdì 22 marzo e si terrà presso il Cinema Garden in via IV Novembre n. 17.

Dopo la tappa di gaviratese il film sarà proiettato:

26 marzo – Reggio Emilia, Cinema Rosebud

27 marzo – Saronno (VA), Cinema Silvio Pellico

5 aprile – Torino, Rinascimenti Sociali

6 aprile – Palermo, Real Teatro Santa Cecilia

10 aprile – Besnate (VA), Cinema Incontro

13 aprile – Bari, Anche Cinema

13 aprile – Tradate, Teatro Cinema Nuovo

18 aprile – Udine, Cinema Visionario

(Calendario in aggiornamento)

COS’È DIGITALIFE

DigitaLife nasce dall’idea di raccontare come internet e il digitale abbiano cambiato la vita di tutti i giorni. Lo svelano le oltre 50 storie presenti nel docufilm, scelte tra le centinaia raccolte in quasi due anni di lavorazione. Un racconto collettivo che tocca diversi argomenti: la nascita di internet, la perdita di una persona cara, il mondo del lavoro in evoluzione, la rinascita dopo una crisi, la ricerca di una felicità perduta, la possibilità di socializzare, viaggiare, condividere esperienze ed emozioni. Ma anche il terrorismo, il mondo dell’informazione, il cyberbullismo. Il tutto con una visione di speranza nel futuro. DigitaLife è un film che racconta un mondo fatto di connessioni, condivisioni e vita.

Regia: Francesco Raganato

Sceneggiatura: Marco Giovannelli, Manuel Sgarella, Francesco Raganato

Musiche Originali: Vittorio Cosma

Montaggio: Diego Zucchetto

Produzione: Varese Web in collaborazione con Rai Cinema e Fondazione Ente dello Spettacolo

Nazionalità: Italiana

Durata: 75’

Genere: Documentario

La produzione del docufilm ha trovato sostenitori come il Fai – Fondo Ambiente Italia, il Parco Nazionale delle Cinque terre, Terre des Hommes, l’associazione europea delle vie Francigene, l’Ordine dei giornalisti. A cui si sono aggiunti i partner come Sea, Eolo, Coop, Tigros, Elmec informatica, Caffè Chicco d’oro, Habitare, NAU!, Hagam ed Eoipso.

IL TRAILER DEL FILM