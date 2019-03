Due nuovi “Baby Pit-Stop” per la Malnate

Venerdì 29 marzo saranno inaugurati a Malnate due nuovi “Baby-Pit Stop”, spazi pubblici dedicati alle mamme che devono allattare. Alla presenza del Presidente di Unicef Varese Caterina Rossi e dell’Assessore Irene Bellifemine i nuovi punti allattamento saranno inaugurati con una piccola cerimonia dedicata ai bambini grazie ai volontari di “Nati per leggere” che leggeranno una favola ai bimbi presenti.

Il primo appuntamento è alla Farmacia Grechi a Gurone alle 10.00 per poi passare alla Farmacia Comunale di Malnate alle 10.30. Per concludere ci si sposterà al Bar San Martino attiguo alla Farmacia Comunale per un caffè offerto dall’Assessore.

I Baby Pit-Stop sono piccoli ambienti protetti, in cui le mamme si possono sentire a proprio agio per allattare il loro bambino e provvedere al cambio del pannolino.

«L’allattamento al seno non ha orari fissi, né un numero definito di poppate nell’arco della giornata – racconta la presidente di Unicef Varese Caterina Rossi -. Esistono molteplici modi di allattare ed è difficile per le mamme prevedere dove e quando il bambino chiederà di nutrirsi. Il Baby Pit-Stop prende il nome dalla nota operazione del “cambio gomme + pieno di benzina” che viene effettuata in tempi rapidissimi durante le gare automobilistiche di Formula Uno. Nei BPS il cambio riguarda il pannolino, e il “pieno” è di latte».

Nei Baby Pit-Stop le mamme potranno trovare una comoda sedia o poltroncina, un fasciatoio per il cambio del pannolino, opuscoli informativi dell’Unicef e di eventuali partner istituzionali e se possibile, un angolo attrezzato per il gioco dei bambini.

Il Baby Pit-Stop Unicef è un servizio gratuito, reso riconoscibile da un apposito simbolo.

A Malnate ce ne sono già aperti altri due: uno nell’atrio del Municipio, uno alla biblioteca.