Francesca all’Eredità di Flavio Insinna ad un passo dalla “ghigliottina”

Esperienza super per Francesca Spartà, la varesina classe 1986 che vive e lavora a Varese e che ha partecipato al programma pre serale di Rai Uno, “L’eredità”, condotto da Flavio Insinna.

La 33enne è arrivata alla sfida finale con altri due avversari (Livio e Raffaele, poi vicinitore della puntata) a colpi di risposte esatte alle domande a raffica di Insinna. Non è riuscita però a giungere alla sfida finale, la “ghigliottina”, battuta dagli altri due concorrenti.

Sicuramente una bella esperienza per questa donna varesina, alla prima esperienza televisiva, che in sede di presentazione si è presentata come grafico pubblicitario, sposata con Fabio da pochissimo (quasi un anno) e ha detto di essere gelosissima: in moltissimi, papà Gianni (noto giornalista) hanno seguito la sua avventura tv e fatto il tifo per lei.

LA PUNTATA DE L’EREDITÀ