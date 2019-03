“Il gatto con gli stivali” e i costumi di carnevale

Quando il bosco nasce all’interno di un capannone significa che “Il gatto con gli stivali” è a teatro, portato in scena dagli attori del Progetto Zattera.

L’appuntamento è per domenica 10 marzo alle ore 16.30 al Teatro sociale Delia Cajelli di Busto Arsizio per la rassegna Scintille, dedicata all’infanzia.

In questa rivisitazione originale della favola classica, la storia si sviluppa all’interno della ditta Marelli, tra scatoloni del trasloco e costumi di carnevale da affittare. Uno degli impiegati timidamente prova ad indossare uno strano costume rimasto fuori da una scatola e le ore di lavoro si trasformano in un gioco senza fine.

La famosa fiaba di Perrault, raccontata a due voci, diventa un esilarante mondo di fantasia, nel quale il Gatto, l’Orco Rodrigo, il principe Filippo insieme alla Regina Massimiliana compaiono dalle scatole di cartone di un trasloco. Gli spettatori vengono coinvolti ed entrano nel racconto catturati dal gioco del teatro.

Spettacolo adatto a bambini dai 3 anni in su.

Il Teatro Sociale è on via Dante Alighieri 20, a Busto Arsizio.

Ingresso 7 euro a persona.