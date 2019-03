Giorgetti primo ospite degli incontri della Lega a Gallarate

Debuttano sabato 9 marzo, con il sottosegretario alla presidenza del consiglio Giancarlo Giorgetti, gli incontri targati Lega a Gallarate. Un’iniziativa ideata dal sindaco Andrea Cassani, per consolidare il ruolo leghista in città e avvicinare – questa l’intenzione – più persone al partito.

“Dialoghi gallaratesi” è il titolo dell’iniziativa, pensata appunto come momento di scambio tra la politica e il tessuto sociale. Che ha suscitato anche qualche critica – dalle file dell’opposizione – per la scelta di tenere gli incontri di partito nell’atrio del municipio, Palazzo Borghi. «Affittato a pagamento» aveva subito precisato Cassani. Mentre il Pd aveva criticato l’identificazione tra parte politica e luogo istituzionale, ribattezzando i sei incontri come «sabato leghista», con assonanza con il sabato fascista del Ventennio.

In. ogni caso: il calendario è confermato, sei sabati di fila. A Giorgetti seguirà – il 16 marzo – il presidente dei Senatori leghisti Massimiliano Romeo, poi il 23 il sottosegretario agli Interni Nicola Molteni, al 30 il sottosegretario ai beni culturali Lucia Bergonzoni. Mentre ad aprile toccherà all’assessore regionale Pietro Foroni, sabato 6, e il varesino Stefano Candiani, il 13.

Gallarate piccola capitale leghista? Di certo c’è l’intenzione di rendere forte la presenza del partito, anche con modalità nuove, così come l’ambizione a fare della città un luogo frequentato. «C’è stato anche qualche altro esponente della Lega che apprezza l’iniziativa e che ha chiesto di aggiungersi» svela Cassani. «Dalla prossima edizione sicuramente aggiungeremo altro nomi, in una iniziativa che è utile per dialogare con esponenti politici che hanno i piedi ben saldi sul territorio».