Giornate FAI di Primavera, apre il Lanificio Zegna

Un evento speciale pensato in esclusiva per la nuova edizione delle Giornate FAI di Primavera (sabato 23 e domenica 24 marzo), che invita a scoprire l’eccellenza creativa e artigianale racchiusa nell’accessorio maschile per antonomasia, la cravatta, seguendo fase per fase il lavoro dei designer del Gruppo.

Nell’anno della candidatura Unesco di Biella nel network delle città creative, “Le stanze dei creativi” è il titolo dell’allestimento dedicato ai processi – spesso inaspettati – legati al mondo della cravatteria. Cuore della due giorni a Casa Zegna, un allestimento di 4 tavoli corrispondenti alle diverse fasi di lavorazione (il disegno e la coloritura, i quadri a stampa e le “carte prova”, la “variantatura” sulle tirelle di stoffa, il prodotto finito e l’ispirazione. E il ciclo può ricominciare).

Il tutto animato domenica dalle dimostrazioni dal vivo delle artiste stesse che ogni giorno immaginano e disegnano l’unico accessorio «frivolo» maschile. Per il pubblico, un’occasione unica per conoscere una realtà creativa d’eccellenza, le cui origini risalgono agli anni Settanta con la nascita della Orsini di Cameri, che dà inizio alla storia della cravatteria del Gruppo dove, oggi come ieri, l’innovazione affonda le radici nell’artigianalità e nella tradizione rappresentata dalle memorie dell’Archivio.

Un patrimonio unico, da cui provengono anche le immagini e i documenti in mostra nell’esposizione permanente Ermenegildo Zegna. Cent’Anni di Eccellenza. Dalla Fabbrica del Tessuto alla Fabbrica dello Stile. Un viaggio nella storia dell’impresa familiare, che solo durante le Giornate Fai di Primavera si potrà completare con un percorso nel cuore dell’azienda, il Lanificio Zegna, eccezionalmente aperto al pubblico con visite guidate (sabato e domenica, ore 10.30, 11.30, 14.00, 15.00. Prenotazione obbligatoria).

Altro appuntamento da non perdere: la riapertura, a seguito di un attento restauro dei mobili originali e la realizzazione di una nuova retail experience con servizio Su Misura, del primo storico negozio Zegna, al Centro Zegna di Trivero dal 1939. Per i bambini, domenica, a partire dalle ore 10.30, laboratori d’ispirazione montessoriana dedicati alle storie e i colori della primavera, cui i piccoli creativi renderanno omaggio con pinze di legno per creare, usando stoffe e materiali di riciclo, personaggi da appendere al “filo delle storie”.

Da non perdere infine, per un’esperienza in completa autonomia, le passeggiate d’arte contemporanea alla scoperta delle opere site specific realizzate da artisti di fama internazionale per il progetto di arte pubblica “ALL’APERTO”, che si snodano dal

tetto del Lanificio, dove tornano a sventolare con la primavera “Le Banderuole Colorate” di Daniel Buren, fino alla Conca dei Rododendri. Tutte le visite e i laboratori sono gratuiti. La prenotazione è obbligatoria solo per la visita al Lanificio Zegna.

Visite a contributo libero a favore del FAI Fondo Ambiente Italiano.

INFO E PRENOTAZIONI

tel. +39 015.7591463

archivio.fondazione@zegna.com

www.fondazionezegna.org

Su tutto il territorio dell’Oasi Zegna e in particolare nei dintorni di Trivero, il Consorzio

Alpi Biellesi organizza menu speciali.

COME RAGGIUNGERE CASA ZEGNA

Autostrada A4 Milano-Torino uscita Carisio direzione Cossato, Vallemosso, Trivero

Autostrada A26 Genova-Gravellona Toce uscita Romagnano Sesia – direz Coggiola,

Trivero