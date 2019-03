Happy Casa – Openjobmetis, la partita in diretta

Squadre in campo al PalaPentassuglia dalle ore 18,30 per la 23a giornata del campionato di basket: chi vince tra Happy Casa e Openjobmetis mette una pesante ipoteca sulla qualificazione ai playoff. Seguite con noi la partita e dite la vostra nel liveblog scrivendo nello spazio commenti o usando gli hashtag #direttavn e #brindisivarese su Twitter e Instagram. Per visualizzare al meglio il live, CLICCATE QUI.