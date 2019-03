Incidente sul lavoro in Vallemaggia, ferito un operaio italiano

Grave incidente sul lavoro ieri pomeriggio ad Aurigeno, in Vallemaggia.

Poco prima delle 15 in località Caràa da la Sgerbia, un operaio italiano di 49 anni stava effettuando dei lavori edili presso un’abitazione privata quando, per cause che l’inchiesta di Polizia dovrà stabilire, è caduto da un muretto.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Salva, che dopo aver prestato le prime cure all’uomo l’hanno trasportato in ambulanza all’ospedale.

A detta dei medici il 49enne ha riportato gravi ferite, tali da metterne in pericolo la vita.