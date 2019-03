Innovazione civica, ecco la squadra di Alfio Plebani

Alfio Plebani candidato alla carica di Sindaco alle prossime elezioni amministrative di maggio presenta la squadra di Innovazione Civica. Correranno con lui:

Stefania Pulitano, impiegata di un ente pubblico; Carla Ulante, impiegata; Elena Cristiani, parrucchiera; Antonella Poletti in Rainer, scenografa e costumista; Stefania Lombardi, avvocato; Antonella Santovito, impiegata all’Università Liuc; Gaetano Spinola, manager del Duc di Busto Arsizio e Vice presidente Ascom Busto Arsizio; Enrico Ceriani, geometra libero professionista; Angelo Plebani, studente universitario giurisprudenza, allenatore minibasket; Matteo Sorgente, agente immobiliare; Matteo Napolitano, pensionato; Alessandro Codato, perito informatico; Giuseppe Delfino, artigiano edile; Federico Benzoni, studente universitario di giurisprudenza; Daniele Noto, studente universitario in ingegneria energetica; Giorgio Melis, studente universitario in economia e volontario Croce Rossa.