Intervista in diretta con l’ex sindaco di Malnate Samuele Astuti

A pochi mesi dalle elezioni amministrative, VareseNews ha scelto di intervistare con una diretta Facebook i sindaci uscenti dei comuni che andranno alle urne, per tracciare un bilancio del mandato che si avvia alla conclusione.

Lunedì 18 marzo, dopo le 17, sarà la volta dell’ex sindaco di Malnate Samuele Astuti.

Astuti è ora consigliere regionale, dopo essere stato eletto nel marzo scorso. Dopo aver dato le dimissioni da primo cittadino, è il vicesindaco Olinto Manini a sedersi sulla poltrona da sindaco fino alle prossime elezioni

Viene intervistato come ex sindaco uscente, nella redazione di VareseNews.

Potrete seguire l’intervista in diretta sulla pagina Facebook di VareseNews