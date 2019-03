L’8 Marzo a teatro per dire basta alla violenza sulle donne

L’associazione URCA, in collaborazione con Anpi Cantello, in occasione della Giornata internazionale della donna propone “Il silenzio delle donne violate”, della Compagnia “Non Solo Teatro”, un’interessante ed emozionante rappresentazione teatrale che affronta la tematica della violenza di genere.

L’appuntamento è per questa sera, venerdì 8 marzo, alle 20.45 alla Sala Gasparotto dell’Istituto Comprensivo di Cantello, in via Milano 8.

Ingresso libero.