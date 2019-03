La campagna elettorale di Gianni Corbo inizia con le cene itineranti

Bottiglia di vino in mano, suona al campanello il candidato sindaco. Succede a Besnate, dove Giovanni Corbo – sindaco uscente, che si ricandida con il suo gruppo di Con voi per Besnate – ha lanciato nella serata di giovedì 7 marzo la sua iniziativa elettorale itinerante, che prevede l’invito a cena al candidato sindaco.

«Paola e Matteo sono stati di un’ospitalità impagabile» racconta Corbo. «La loro simpatia e intelligenza ha reso la serata splendida senza sottovalutare una cena che tra antipasti, lasagne vegetariane, crepe di zucchine non dimenticheremo».

Ovviamente non è solo un invito a cena, ma anche davvero il confronto con le persone sui temi del paese: «È stata l’occasione per discutere di tariffa puntuale con i padroni di casa e presentare due candidati consiglieri della Lista Con Voi per Besnate che mi accompagneranno in questo percorso: Sara Zarini e Stefano Tonelli».

L’obbiettivo dell’iniziativa – spiegava Corbo alla vigilia del primo appuntamento – è di «dialogare con le persone di Besnate in un’atmosfera colloquiale ascoltandone le riflessioni e le sensazioni sulla nostra Comunità». Da un lato senza i formalismi che normalmente regolano il rapporto tra Comune e residenti, dall’altro «senza la spersonalizzazione dei social». Perché è vero che il format della serata comprende anche una breve diretta facebook, ma il cuore resta l’incontro reale con le persone. Compresi vino rosso e crepe di zucchine.