Per la giornata della poesia “Una canzone per te”

In occasione della giornata mondiale della poesia l’Associazione culturale “Estro-Versi” presenta il progetto “CANZONE PER TE” presso il Teatro Cantine Coopuf Via C. De Cristoforis 5 Varese – giovedì 21 marzo 2019 in collaborazione con Coopuf Iniziative Culturali , Studio Bips scuola di musica e Comune di Varese.

L’evento avrà come scopo quello di presentare il legame tra la parola e le diverse forme d’arte tutte tese ad esprimere un solo sentimento: l’amore.

Ospite speciale della serata il poeta Dino Azzalin che leggerà alcuni suoi versi. L’evento inizierà alle 19.00 con l’inaugurazione della mostra fotografica “Di luce e parole” di Daniela Domestici: L’artista presenterà al pubblico un percorso multimediale articolato presso il foyer del teatro Cantine Coopuf, una sorta di piccola aula fotografica in cui lo spettatore potrà isolarsi con l’uso delle cuffie per venire assorbito a 360 gradi nel mondo della “Luce e delle parole”dove la luce è rappresentata dalla fotografia di Daniela Domestici e le parole sono la poesia di Cristina Salvador.

Seguirà alle 21.00 uno spettacolo che vede protagoniste dodici donne che presenteranno alcune performances teatrali che prendono ispirazione dalla poetica di: Alda Merini, Mariangela Gualtieri, Wislawa Szymborska, Sylvia Plath, Emily Dickinson e Christina Rossetti. Le interpreti della serata saranno Sara Pennacchio e la cantautrice Simona Salis con la performance dal titolo “Sono stata” tratta dalla poetica di Mariangela Gualtieri, e Clarissa Pari che continuerà con “Ringraziare desidero” sempre della Gualtieri accompagnata dal musicista Lele Pescia.

Segurianno Salima Martignoni e Valentina Vannetti con la dedica ad Alda Merini ed i suoi “Poeti”, le sorelle Houda Latrech e Aya Latrech che presenteranno la performance “Io sono verticale” tratta dalla poetica di Sylvia Plath. Grande sopresa, l’assessora ai Servizi Educativi del Comune di Varese Rossella Di Maggio che si presenterà in una veste inedita, quella di interprete della grande poetessa Wislawa Szymborska.

Anne Alexandra Bacchetta, scultrice, sarà protagonista della perfomance “Lettura da conversazioni” tratta dal “diario di una scultrice” della stessa Bacchetta accompagnata dalla giovane figlia violinista Isabeau Ferraro e dal pianista Nicola Bisotti. Sarà inoltre proiettato il corto “Scolpisco….amo” regia di Renzo Carnio, montaggio Matteo Carnio.

Denise Misseri dal vivo presenterà i due brani inediti dedicati a due grandi poetesse : Emily Dickinson e Christina Rossetti canzoni e parole in un duetto delicato e appassionante. Altro ospite della serata il musicista Antonio Testa che creerà con i suoi suoni un’atmosfera adatta alla tematica.

Ingresso evento 5 euro.