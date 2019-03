Lavori in ospedale: in un click tutti i cantieri aperti

Sulla home page del sito Internet istituzionale dell’ASST dei Sette Laghi c’è un nuovo banner denominato “Stiamo lavorando per voi”.

L’intento è quello di offrire uno strumento sintetico che dia evidenza di tutti i lavori di edilizia sanitaria in programma nelle numerose sedi dell’Azienda, secondo il principio della trasparenza nell’attività della Pubblica Amministrazione.

Cliccando sul banner, infatti, viene visualizzata una tabella che riporta tutti i progetti e i lavori in corso sia nelle sedi ospedaliere, sia in quelle territoriali, per un totale di oltre 44,5 milioni di euro di investimenti. Per ognuno è indicata una breve descrizione, l’importo del finanziamento con il relativo provvedimento che lo ha stanziato, le date di avvio e fine dei lavori.

Tra gli interventi che comportano un impegno economico maggiore si trova il progetto per il Day Center 2, il nuovo padiglione che, a fine 2022, sorgerà all’interno dell’Ospedale di Circolo, dedicato ad ospitare attività ambulatoriali o di Day Hospital/Day surgery quali Radiologia, Centro Prelievi, CUP, Odontostomatologia, Oculistica, Senologia e Ortopedia.

Sempre al Circolo, ma con un anno di anticipo sul precedente, sarà edificato il nuovo Padiglione Dansi Boffi per ospitare la Dialisi CAL e la RiabilitazioneFunzionale, frutto di un investimento pari a 8,4 milioni di euro.

All’Ospedale di Tradate prosegue invece la ristrutturazione di tre piani del Padiglione Monoblocco, che ospitano i reparti di Pediatria, Ostetricia e Ginecologia.

Sempre a Tradate saranno oggetto di interventi anche il Pronto Soccorso, l’Endoscopia Digestiva e il quartiere operatorio. Quest’ultimo, in particolare, saràcompletamente rinnovato.

Al Del Ponte, gli interventi in programma riguardano il Padiglione Leonardo, dove a breve sarà inaugurato il nuovo Day Center Giacomo Ascoli.

All’Ospedale di Luino è in programma, oltre al rifacimento della cabina elettrica, la ristrutturazione attesa del quinto piano e il rifacimento del tetto, mentre a Cittiglio sarà realizzata una nuova Dialisi, frutto di un investimento pari a 640mila euro.

Per quanto riguarda le sedi territoriali, gli interventi in programma riguarderanno il Poliambulatorio di Gavirate e quello, versino, di via Monte Rosa.