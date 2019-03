L’incanto del Monte Verità

Il Monte Verità che domina Ascona, in Canton Ticino, è stato a lungo un punto di riferimento per chi era alla ricerca di una vita alternativa.

Oggi la collina ospita un grande albergo, un parco, un giardino del tè e un percorso museale che racconta la straordinaria storia di questo luogo.

Nato come sanatorio, per la posizione favorevole e per la particolare energia che lo caratterizzava, era vissuto come un’oasi isolata dove potersi dedicare alla cura del corpo e della mente.

Agli inizi del Novecento richiamò in Ticino moltissime personalità tra intellettuali, pensatori e artisti come Hermann Hesse, Rudolf von Laban, lo psicologo Otto Gross, oltre a nobili, anarchici e tanti altri che credevano in una società nuova.

Nel 2019 compie il primo secolo di vita anche il Bauhaus, la scuola di architettura, arte e design nata nel 1919 a Weimar. Un movimento culturale che si è esteso fino ad Ascona dove nel 1927 fu costruito l’albergo in stile Bauhaus dall’architetto Emil Fahrenkamp.

