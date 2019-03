È l’ora della Terra, si spengono le luci del birrificio Carlsberg

Sabato 30 marzo, dalle 20.30 alle 21.30, Carlsberg Italia spegnerà simbolicamente le luci del suo birrificio, degli uffici, del laboratorio e l’insegna sulla torre dell’acqua per aderire a L’Ora della Terra, l’iniziativa a cui partecipano milioni di cittadini, imprese e istituzioni in tutto il mondo, allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla sfida del cambiamento climatico.

Anche quest’anno, inoltre, Carlsberg Italia invita i propri dipendenti a contribuire personalmente a L’Ora della Terra, immortalando la propria azione sostenibile con uno scatto fotografico da condividere internamente con l’azienda.

L’iniziativa è sposata da tutto il Gruppo Carlsberg, anche oltre i confini nazionali italiani. Infatti, 45 edifici tra sedi amministrative e birrifici di tutto il mondo, ridurranno al minimo la propria illuminazione per contribuire alla diffusione del messaggio lanciato per la prima volta dal WWF 12 anni fa.

«Siamo entusiasti di partecipare anche quest’anno a L’Ora della Terra», dichiara Alberto Frausin, amministratore delegato di Carlsberg Italia. «La difesa del nostro pianeta è una sfida a cui nessuno di noi può sottrarsi. Il Gruppo Carlsberg ha lanciato nel 2017 la strategia di sostenibilità Together Towards zero, che fissa diversi obiettivi per il 2030, con la quale vogliamo contribuire al perseguimento di alcuni degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Onu. Come Carlsberg Italia stiamo implementando questa strategia con azioni sempre più sostenibili, all’interno in un percorso nell’ambito dell’economia circolare, il sistema economico che mira al riutilizzo dei materiali in più cicli produttivi, riducendo al massimo gli sprechi, preservando così l’ambiente».

In linea con questo impegno, Carlsberg Italia ha recentemente inaugurato il nuovo impianto di flash pastorizzazione, presso il birrificio di Induno Olona, che comporterà un miglioramento delle performance ambientali calcolato in un 10/15% di risparmio energetico, riduzione del 10% sia delle emissioni di CO2 che del fabbisogno idrico.

Contestualmente, è stato aperto al pubblico anche il nuovo negozio del birrificio, sintesi della filosofia aziendale di Carlsberg Italia votata all’innovazione e alla sostenibilità. La struttura è stata progettata in linea con le indicazioni della direttiva UE 2010/31 e del decreto “Requisiti Minimi” riguardo gli edifici a consumo quasi zero. I materiali utilizzati nella costruzione, infatti, sono pochi, semplici, in larga misura riciclabili e durevoli. L’edificio, inoltre, impiega tecnologie ad alta efficienza energetica per la climatizzazione, la produzione di acqua calda sanitaria e l’illuminazione.