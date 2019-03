L’ultimo appello alle primarie dai capolista varesini di Zingaretti

Ultimo appello dei sostenitori di Nicola Zingaretti al voto per le primarie del PD, che si terranno domenica 3 marzo, con una conferenza stampa che ha presentato i capolista dei collegi di Varese e le 4 proposte per il Partito Democratico che verranno consegnate a Roma da Varese durante l’assemblea nazionale.

Introdotti dal responsabile provinciale della mozione Pino Tuscano, si sono presentati Giacomo Fisco (capolista a Gallarate), Daniele Marantelli (capolista a Varese), Paolo Pedotti (capolista a Busto Arsizio), e Michelangelo Moffa (responsabile Piazza Grande Futuro Varese).

Proposte che riguardano sviluppo, lavoro, trasporti e giovani: «L’Italia rischia di giocare alle belle statuine: l’hanno fatto con i temi dell’aerospazio, l’hanno fatto anche con la politica industriale – ha commentato Daniele Marantelli – mentre noi abbiamo una filiera di persone che producono il più grande valore aggiunto di italia. per questo vogliamo andare all’assemblea del PD, per rappresentare la nostra comunità e i nostri valori: il lavorare bene, la capacità di risparmio, la vocazione all’internazionale».

Una delle questioni da affrontare: «E’ quella del salario – sottolinea Paolo Pedotti – Perchè il ruolo che lo Stato doveva avere su questo argomento è venuto a mancare. Non è stato sufficiente, anche se nonostante ciò crescita. Poi c’è la questione giovanile: i giovani entrano nel mondo del lavoro tardi e con salari molto bassi, così molti di loro emigrano all’estero. Un fenomeno che indebolisce tutto il sistema economico e previdenziale».

«Porteremo a Roma anche la questione dei trasporti – sottolinea Pino Tuscano – In Lombardia abbiamo una situazione orribile, con una società di trasporti, la cui maggioranza del capitale è detenuta dalla Regione Lombardia, che fa acqua da tutte le parti, con un sistema manutentivo scarsissimo e una formula duale che è una vergogna: con 82 stazioni gestite da Ferrovie Nord Milano, e 200 da RFI, i binari gestiti da RFI e i treni da Trenord. Il trasporto lombardo non può finire cosi».

«In Italia il PD deve affrontare un problema demografico, perchè si fanno sempre meno figli e ci sono quindi sempre meno giovani – sottolinea Michelangelo Moffa – E poi c’è un problema a livello universitario, perchè siamo i meno laureati d’Europa. Un problema che ha a che fare anche con l’accesso allo studio, che si aiuta solo con le misure di sostegno al reddito delle famiglie. Infine, c’è un problema anche per chi esce dal mondo dello studio verso il mondo del lavoro: lì il giovane viene lasciato a sè stesso».

«Noi pensiamo di portare a Roma le nostre proposte, ma se queste vengono date a una macchina vecchia e non funzionante, non possono essere recepite adeguatamente. E’ come per la benzina nella macchina: è vero che è lei che la fa muovere, ma se la macchina è una carcassa non si muove lo stesso – ha spiegato Giacomo Fisco – Per questo il nuovo segretario deve riorganizzare la struttura: perchè i partiti non diventino clienti di lobby che li finanziano. Per questo pensiamo che l’idea del finanziameno con il 2 per mille è una risorsa, anche se è necessario siano finanziati anche i circoli: il 50 per cento di quel 2 per mille dovrebbe essere distribuito alle realtà locali, per le loro attività. Infine, è necessaria, per una seria riorganizzazione del partito, una formazione politica degna di questo nome: la “classe democratica”, a cui ho avuto l’onore di partecipare non era una vera scuola ma degli incontri che portavano esperienze di politici o ministri. C’è bisogno di molto di più».

Ma, sopra a tutto: «L’importante, in queste primarie, è partecipare, ed è a questo che invitiamo gli interessati – sottolinea Tuscano – Noi chiediamo di votare per Zingaretti: ma l’importante innanzitutto, è esserci».

Per le info sui seggi, su come partecipare e sui risultati il sito da consultare è: www.pdvarese.it