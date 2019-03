“L’ultimo bacio di Romeo e Giulietta” dipinto sulla scuola

Grazie all’Associazione Amici di Fignano e alla collaborazione del Distretto Due Laghi, all’Amministrazione Comunale di Gavirate è stata data la possibilità di far diventare la facciata della Scuola Primaria Risorgimento un’enorme tela da dipingere, alla quale l’artista e pittore Ravo Mattoni lavorerà dal 29 marzo al 4 aprile.

Ravo Mattoni dipingerà un “murales”, rappresentando l’opera di un artista noto nel nostro territorio: “L’ultimo bacio di Romeo e Giulietta” di Francesco Hayez e contemporaneamente il Dott. Paolo Cova, noto Stodico dell’arte, si occuperà della Curatela scientifica, delle attività didattiche, nonché delle visite al “cantiere”.

Sarà l’arte ad avvicinarsi alla gente: le dimensioni del “murales” saranno tali da permettere alle persone di sentirsi quasi parte del quadro stesso e di analizzare da vicino questo capolavoro dell’Ottocento italiano e manifesto romantico, realizzato con maestria con bombolette spray.

Verranno poi promosse lezioni d’arte che coinvolgeranno i ragazzi delle scuole, la cittadinanza e tutti coloro che vorranno parteciparvi grazie anche alle due conferenze del 31.03 e del 3.04 (presso la Sala Consigliare alle 18:30), perché l’obiettivo è quello di sviluppare nelle persone gli aspetti culturali, storici e artistici del progetto e incrementare l’interesse, la curiosità e la passione per l’arte.

“Aderendo a questo magnifico progetto, l’Amministrazione Comunale vuole far sì che anche Gavirate diventi una tappa di quel museo a cielo aperto che si sta pian piano realizzando, con Ravo Mattoni, in Italia e in Europa”, dicono dal Comune.

Le prenotazioni per le visite potranno essere fatte telefonando al Comune di Gavirate al n. 0332 748225.

L’inaugurazione dell’opera sarà venerdì 5 aprile alle ore 11,30.