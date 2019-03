Luvinate festeggia la signora Anacleta

Il Comune di Luvinate si è stretto attorno alla signora Anacleta.

Diciotto anni da Vicesindaco, maestra per generazioni di ragazzi, Presidente della Luart e da poco componente del Cda della Scuola Materna di Luvinate. In occasione della Cena per le Donne svoltasi ieri sera, Anacleta Serafin e’ stata premiata con il tradizionale grembiule. Grazie sig.ra Anacleta da tutti!