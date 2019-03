Malnate, iniziate le asfaltature

Come preannunciato in consiglio comunale, sono partiti i lavori di asfaltatura di viale delle Vittorie, piazza Libertà, via Brusa, via Madonnina e via Cairoli.

Su queste strade si stanno svolgendo i primi lavori di pavimentazione realizzati da 2I Rete Gas.

Il prossimo intervento importante riguarderà la statale Briantea.

La strada principale malnatese verrà quasi interamente riasfaltata per un importo di gara pari a 1.350.000 euro, a cura dell’Amministrazione Comunale con inizio lavori previsto ai primi di maggio.

«Riteniamo – spiega l’assessore Piero Battaini -, unitamente a quanto di recente effettuato nel centro storico, di aver investito una cifra veramente significativa per rendere più fruibili e sicure le strade della nostra città».