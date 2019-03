Marco Dolce: «Mi candido a sindaco»

Le elezioni amministrative si avvicinano e anche nella piccola Duno si scaldano i motori: dopo le dimissioni del sindaco Francesco Paglia arriva la notizia della discesa in campo di Marco Dolce, già in amministrazione con la qualifica di consigliere comunale.

58 anni, milanese di nascita «ma dunese nel cuore», Dolce ha scelto di candidarsi come sindaco.

Da sempre frequentatore del paese, tanto da essersi sposato con una dunese doc, ha scelto questo piccolo centro della Valcuvia come sua nuova casa.

«In occasione delle ultime elezioni, avevo risposto alla chiamata dell’architetto Franco Paglia, entrando a far parte della sua squadra, condividendone il percorso, le visioni ed i progetti, ed è stata per me una esperienza preziosa, che mi ha portato oggi ad accettare di guidare la lista “Duno” che si presenterà alle prossime elezioni amministrative», spiega.

«Ad un certo punto – continua Dolce – si era anche ipotizzata la possibilità di presentare un “listone” unico, che comprendesse tutte le realtà del Paese, ma una riflessione profonda ci ha portato a considerare più corretta verso le persone di Duno la possibilità di poter scegliere tra diverse visioni, senza dover accettare per forza una unica soluzione».

«Abbiamo quindi lavorato per mettere in piedi una squadra (che stiamo rifinendo in questi giorni) di persone che intendono condividere con noi un percorso, formata da alcuni nomi di esperienza già appartenenti alla passata Amministrazione, ai quali si sono aggiunti alcuni giovani che hanno accettato la sfida di mettersi a disposizione e lavorare insieme per il Paese», conclude il candidato.