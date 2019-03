Movimento Per Busto chiama a raccolta chi vuole partecipare alla democrazia

Torna ad affacciarsi sullo scenario politico Movimento Per Busto, formazione politica lanciata dai coniugi Giampaolo Sablich (ex-consigliere comunale bustocco del Movimento 5 Stelle, poi abbandonato) e Laura Bignami (senatrice nella scorsa legislatura eletta coi 5 stelle e poi fuoriuscita). Di seguito l’appello dell’associazione politica che ha la sua sede a Borsano

Movimento PER Busto è un’associazione di persone che vogliono cambiare il modo di vivere e pensare la città, con l’obiettivo principale di servirsi della democrazia e della ragione critica, nel rispetto dell’altro, per crescere insieme e non farsi sopraffare dalle difficoltà della vita quotidiana e dall’apatia sociale e politica.

Ci rivolgiamo a chi vuol fare e partecipare alla vita sociale e politica della nostra città, in prima persona, col vincolo di seguire precise regole democratiche in caso di partecipazione elettorale, senza partitismi, sancite da un codice etico e facendo scegliere ai cittadini i propri candidati.

Movimento PER Busto è nato proprio per questo, per costruire una rete democratica e partecipativa che possa portare le proprie istanze civiche e culturali nelle istituzioni, con cittadini impegnati in prima persona, senza clientelismi, nel rispetto dell’indipendenza associativa.

Se vivete all’interno di una associazione democratica, progressista ed egualitaria impegnata sul territorio nei modi più svariati (anche un partito politico, pensate un pò!), saprete bene quanti siano i problemi che il mondo associativo incontra per far sentire la sua voce, tra i cittadini e verso le istituzioni.

Intendiamo proseguire il nostro lavoro di sostegno cittadino rivolti alla diffusione della cultura storica, sociale e politica di questa città, dedicandoci ad attività culturali, di formazione, informazione, azione, svago e riflessione.

Invitiamo quindi tutti a partecipare alla nostra assemblea annuale dove racconteremo la nostra esperienza e sceglieremo insieme i nostri coordinatori, attraverso nuove adesioni.

Presenteremo e discuteremo degli eventi e delle iniziative culturali che stiamo sviluppando per l’anno 2019 e alle quali vorremmo lavorare “Tu e Noi INSIEME”.

Vi aspettiamo giovedì 7 marzo alle ore 21.00 presso la nostra piccola sede, in Via Pavia 14, a Busto Arsizio.

Siamo fuori dagli schemi perchè vogliamo rendere sociale e democratica la politica, pensando che sia ancora una bella cosa.

Movimento PER Busto fa parte della rete di PROGETTO PER, un movimento innovativo di partecipazione politica civica nazionale, che può essere esteso a tutte le realtà associative e politiche che condividono i suoi principi statutari, l’accoglienza e la solidarietà, amici dell’Europa.”