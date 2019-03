Nei salvadanai blu dell’associazione Valle del Ceresio un tesoretto di 1.451 euro

C’erano oltre 1.400 euro nei salvadanai blu della campagna “Insieme per rinascere dal fuoco”, organizzata dall’associazione Valle del Ceresio e dintorni dopo gli incendi sulla Martica e in Valganna per raccogliere fondi da destinare alla protezione anticendio. I salvadanai, una cinquantina, distribuiti in tutte le valli del Piambello e nella cintura di Varese, sono stati aperti ieri in diretta Facebook all’azienda agricola Vidisello di Viggiù e il contenuto è stato subito contato in modo minuzioso alla presenza di rappresentanti istituzionali e delle associazioni della valle in qualità di garanti.

Il conteggio finale è di 1.451,02 euro, a cui si sommano circa 250 euro versati sul conto corrente che era stato indicato dall’associazione Valle del Ceresio e dintorni. Una bella cifra, che sarà destinata all’acquisto di attrezzature antincendio che saranno poi donate alla Comunità montana del Piambello.

«Vogliamo ringraziare le migliaia di persone che ci hanno aiutato a raggiungere questo meraviglioso risultato – dice Claudia Migliari, presidente pro tempore dell’associazione – Tutta questa partecipazione è per noi un chiaro messaggio che stiamo facendo bene e nel modo giusto. Ringraziamo anche le figure che ci hanno fatto da garanti per la serata: Maurizio Mozzanica e Omar Algisi, rispettivamente presidente e assessore della Comunità Montana del Piambello, il comandante Paolo Cazzola e Valero Deda per la protezione civile Nucleo mobile di pronto intervento Valceresio e infine Lara Treppiede in rappresentanza della Croce Rossa comitato di Valceresio».

Un primo obiettivo centrato per l’associazione che sabato prossimo, 23 marzo, verrà presentata ufficialmente nel corso di una conferenza stampa in programma a Villa Cicogna, a Bisuschio.