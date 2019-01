Sono già 35 i salvadanai blu della campagna “Insieme per rinascere dal fuoco”

Cresce il numero dei salvadanai blu simbolo della campagna “Insieme per rinascere dal fuoco”, organizzata dall’associazione Valle del Ceresio per raccogliere fondi che saranno destinati alle forze in campo contro gli incendi di queste settimane in Valganna.

I salvadanai con il logo dell’associazione sono collocati in negozi ed esercizi pubblici della Valceresio e della Valganna, ma anche a Varese e fuori provincia.

Ecco dove trovarli:

1 Grotte Rescia Via Porlezza 63 Claino con Osteno (CO) 3349228491

2 Erboristeria Secondo Natura Via Repubblica 16 Bisuschio 3321851883

3 Carrefour Market Bisuschio Via degli Alpini 1 Bisuschio 0332 470040

4 Dona… Un fiore Piazza Cesare Battisti 1 Lavena Ponte Tresa 0332 551696

5 La Lavanderia Via Matteotti 17 Porto Ceresio 3470032545

6 Nonni e Bimbi Viale Valganna 78 Varese 0332 232139

7 Comune di Besano Piazza della Chiesa 2 Besano 0332 916260

8 Binario 22 Via Roma 22 Arcisate

9 L’angolo della Notizia Via Matteotti 65 Arcisate

10 Francy Niro Babayaga Via Luino 11 Lavena Ponte Tresa 0332 550544

11 Marco Rottoli T.M. Barber Shop Via IV Novembre 4 Arcisate 0332 470632

12 Bar La Dolce Vita Via Porro 23 Induno Olona 3493345606

13 Pelletteria Borse Giamberini Via Luino 5 Lavena Ponte Tresa 0332 552176

14 Al Buon Mercato Via Malcotti 2 Lavena Ponte Tresa

15 Caffè al Lago Via Butti 25 Porto Ceresio 0332 917477

16 Pizza Pazza Piazza Albinola 11 Viggiù 3480967690

17 Il nido d’inchiostro Via Giovane Italia 5 Viggiù 0332 488787

18 Multisala Impero Varese 1 Via Bernascone 13 Varese 0332 284004

19 Multisala Impero Varese 2 Via Bernascone 13 Varese 0332 284004

20 L’Erboristeria di Francesca Via Matteotti 75 Arcisate 3321566785

21 La Bottega del Benessere Via Roma 6 Viggiù 3428604978

22 Campani ortofrutta Via Matteotti, 62 Arcisate 0332470283

23 Gelateria Di Giorgio Via Europa, 2/b Arcisate 0332850356

24 La Vecchia Locanda Via alle Ville 2 Cuasso al Monte 0332 939080

25 Brocantico Via statale 34 Marchirolo

26 Leonis Club 59 Pippo Lamanna Via Monico, 12 Cadegliano dalle 17,00 alle 5,00

27 Al Grottino di Ardena Via Ferrari, 25 Ardena di Brusimpiano 03321809429

28 Lanificio Thomas Via Thomas, 4 Brusimpiano 0332911011

29 Bar Carrefour Cugliate Strada provinciale 223 Cugliate Fabiasco

30 MissPettino Via Crotto, 17 Saltrio 0332487172

31 Farmacia del Lago Viale della Repubblica 2 Brusimpiano 0332 934165

32 Hotel Il Canneto Via F.lli Bertolla, 59 Porto Ceresio 0332917633

33 Sapori di Sicilia Viale Belforte, 68 Varese 03321573203

34 Associazione “Articolo 3” Via Monte Golico, 14 Varese 3405763383

35 Associazione Valle del Ceresio e dintorni Via G. Garibaldi, 6 Bisuschio 3929999909

Chiunque potrà partecipare alla raccolta fondi anche versando la quota che riterrà opportuna su c/c IBAN IT91M0569650420000003093X25 e indicando come causale “Raccolta fondi incendio Martica”.