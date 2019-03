Una “panchina rossa” per la nuova piazza 25 Aprile

Un atto d’amore per le donne: ad Arsago Seprio arriva la panchina rossa contro la violenza, ma ad accompagnarla c’è anche un’iniziativa che mette al centro in positivo le donne e il loro valore.

La panchina rossa fa parte in realtà di un intervento più ampio. Il giorno 10 marzo, alle ore 11:30, il Comune di Arsago Seprio inaugurerà infatti la piazza XXV aprile, la piccola piazza accanto al municipio, ristrutturata con l’inserimento anche di una nuova fontana.

La piazza sarà appunto arricchita dalla “Panchina rossa”, simbolo del contrasto ad ogni forma di violenza contro le donne.

L’iniziativa prevede che, sempre nello stesso giorno alle ore 21:00,si terrà un evento musicale chiamato “ Vernice fresca”, al centro culturale Concordia: canzoni, testi e poesie dedicati proprio alle donne, con la partecipazione della cantante Giovanna D’Agostino e l’attore Maurizio Suraci (la partecipazione è libera).

Durante la serata verrà chiesto alle donne di scegliere una frase da attaccare alla “Panchina rossa”, una frase per loro significativa che le abbia colpite. «Nel corso della serata alle signore presenti in sala verrà richiesto di scegliere una frase da apporre sulla panchina e verrà donato un piccolo omaggio per ringraziare della presenza e partecipazione» spiega il consigliere comunale Diego Marangon.