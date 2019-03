Passeggiata degli agrumi a Cannero Riviera

Nel pomeriggio di venerdì 15 marzo il CAI Luino propone una passeggiata a Cannero Riviera tra giardini pubblici e privati per ammirare e scoprire vere bellezze naturali accompagnati da una Guida Turistica.

Esiste in Italia un luogo dal microclima speciale è proprio di fronte a Luino è Cannero Riviera. In questa cittadina situata sulla sponda piemontese del Lago Maggiore gli agrumi crescono in piena terra a una latitudine nord davvero inusuale. La loro presenza risale sicuramente al XVII secolo.

Un paesaggio unico situato tra monti e lago. Il monte Morissolo ripara dai venti settentrionali questa cittadina ricca di giardini, nei quali la biodiversità degli agrumi è di casa. Agrumi, sole, luce, colore, profumi, lago, leggende, storia, fantasia, tradizioni, natura, cultura ci accompagneranno nella passeggiata tutto tondo. Alla passeggiata possono aderire tutti gli interessati. Tempo della camminata circa due ore. Percorso cittadino senza difficoltà adatto a tutti. Le quote di partecipazione sono l’acquisto biglietto A/R navigazione Lago Maggiore Luino/Cannero e €2 per la Guida Turistica. La passeggiata verrà effettuata anche con meteo moderatamente avverso con ombrello aperto. Escursione aperta a tutti senza obbligo di prenotazione – Organizzatori Magda – Eliana – Gianni

Programma

Ore 13.10 – Ritrovo presso stazione navigazione di Luino e acquisto biglietto individuale

Ore 13.30 – Partenza per Cannero

Ore 13.50 – Ritrovo presso all’imbadero di Cannero con la Guida Turistica

Ore 14.00 – Inizio visita

Ore 16.00 – Fine visita

Ore 16.25 – Imbarco e partenza per Luino

Ore 16.45 – Arrivo a Luino

Assicurazione: ogni partecipante alla gita è responsabile della propria incolumità

Informazioni:

Pro Loco Maccagno Viale Garibaldi, 1, 21010 Maccagno con Pino e Veddascca – 0332 562009; email info@prolocomaccagno.it

CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail cailuino@cailuino.it;

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; mail infopoint@comune.luino.va.it