I passi e i droni sulla via Francisca

L’interesse che va creandosi intorno alla Via Francisca del Lucomagno ha ispirato la nostra curiosità, pur provenendo da diversi ambiti professionali. Siamo due camminatori che ne percorreranno il tratto italiano (in gran parte nella provincia di Varese) in tre diversi momenti.

Vogliamo scoprire il fascino che questo cammino può proporre ai camminatori e dare loro gli spunti per un itinerario vissuto pienamente. Partiamo martedì 19 marzo da Lavena Ponte Tresa e saremo seguiti da VareseNews per potervi testimoniare la nostra esperienza.

La nostra piccola squadra è composta da:

Cristina Menghini, camminatrice seriale con all’attivo oltre 30mila km e guida professionista per piccoli gruppi. Gestisce il blog www.cristinamenghini.com in cui tratta ampiamente degli itinerari che percorre;

Neven Adzaip, video maker, fotografo, pilota professionale di drone. Gestisce il blog www.nevenvideos.com nel quale promuove i suoi contenuti multimediali.

L’idea nasce dal portale ospitalitareligiosa.it , sito di riferimento delle strutture ricettive italiane in ambito religioso, che collabora attivamente con la CEI per promuovere tutte le iniziative collegate ai cammini e ai soggiorni legati alla Fede, nell’accezione più ampia del termine e senza escludere chi nel viaggio vede anche semplicemente un’esperienza.

L’esperienza dei cammini e la professionalità filmografica saranno il connubio perfetto per descrivere dettagliatamente il percorso con testi, foto, video e tour virtuali ad hoc, che saranno pubblicati sui più diversi canali internet.

Le località di partenza e arrivo delle tappe sono: Lavena Ponte Tresa, Badia San Gemolo Valganna, Varese (Sacro Monte), Castiglione Olona, Cairate, Castellanza, Castelletto di Cuggiono, Abbiategrasso, Motta Visconti, Pavia.

Oltre alla cronaca di tappa su Varesenews e su Radio Francigena, gli aggiornamenti compariranno sui blog già citati e su questi social: FACEBOOK: “Cristina Menghini – Guida Ambientale Escursionistica – L’Italia nello zaino”, “Ospitalità Religiosa”. INSTAGRAM: @menghinicristina, @nevenadzaip. @ospitalitareligiosa.