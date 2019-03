Perini, che beffa. Fuori dalla finale per due millesimi

Due millesimi soltanto. Non basta la seconda prestazione in carriera a Lorenzo Perini per entrare nel G8 d’Europa dei 60 ostacoli.

Per il 24enne saronnese si materializza la beffa: è il primo degli esclusi con 7.70, a quattro centesimi dal personale, stesso tempo ma un soffio peggio dell’ultimo promosso, il finlandese Elmo Lakka.

Perini, in ottava corsia, chiude quinto nella seconda semifinale, vinta dallo spagnolo Orlando Ortega (7.57) davanti al britannico Andy Pozzi (7.61), al francese Wilhem Belocian (7.66) e al cipriota Milan Trajkovic (7.69).

«È stata comunque una bellissima gara, è il mio secondo tempo di sempre, sono soddisfatto seppur a metà», le parole di Perini.