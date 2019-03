Piede d’oro: Proserpio e Latino i primi vincitori del 2019

Sono Paolo Proserpio e Marta Latino i primi vincitori della stagione del “Piede d’Oro”, scattato ieri – domenica 10 marzo – con il Grand Prix della Valbossa disputato ad Azzate sulla inusuale distanza (per quanto riguarda il percorso “lungo”) dei 15 chilometri.

Proserpio, tesserato per la Valetudo, è stato imprendibile per i pur accreditati avversari e ha chiuso in 54’59”, quasi un minuto e mezzo meglio di Fernando Coltro, portacolori della società organizzatrice, i Runners Valbossa. Sul podio anche Giuseppe Bollini del Circuito Running che ha preceduto Francesco Piccinelli (Atletica Verbano) e Gerolamo Villa (Atletica Presezzo).

Notevole la prestazione di Marta Latino nella gara femminile: l’atleta dell’Insubria Sky Team – iscritta con chip di giornata – ha concluso la prova al 25° posto assoluto coprendo il percorso in 1h02’32”. Secondo posto per la sempre presente Elena Soffia (Cassano Magnago) in 1h06’58” e podio completato da Simona Lo Cane (Valbossa) che ha preceduto di poche posizioni Sofia Barbetta e Marta Gioco.

Archiviato il 28° GP della Valbossa, corso stavolta in discrete condizioni meteo (lo scorso anno ci fu la neve a incorniciare il tracciato), la carovana del “Piede d’Oro” è pronta ora a fare tappa su Malgesso, sede della 27a edizione della gara locale organizzata dalla “7 Laghi Runners”: appuntamento nella mattina di domenica 17 marzo.