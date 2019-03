Roberto Pozzoli è il nuovo candidato sindaco di “Per Marnate”

Il gruppo “Per Marnate” fa chiarezza sul proprio futuro e annuncia la candidatura di Roberto Pozzoli a sindaco. È di esattamente 10 giorni fa il comunicato con il quale l’attuale primo cittadino marnatese, Marco Scazzosi, annunciava il suo ritiro dalla corsa alle prossime elezioni amministrative; questo lasso di tempo è servito alla lista vincitrice nel 2014 per riflettere sul nome da presentare all’appuntamento elettorale di fine maggio.

Nel prendere atto della decisione di Scazzosi, il gruppo comunica, tramite un comunicato stampa, di voler “rispettare i nobili principi della persona che ha preso la decisione. Esprimiamo solidarietà e gratitudine verso il lavoro da lui svolto, e lo invitiamo a continuare ad arricchire con la sua esperienza il Nostro gruppo. Lavorare per la comunità è sempre possibile e bello, a prescindere dalle poltrone che si occupano”. Continuando, il gruppo individua in Roberto Pozzoli il proprio candidato sindaco. Già presidente della Pro Loco, Pozzoli era stato indicato da voci di corridoio come il più papabile per rimpiazzare Scazzosi, già dieci giorni fa, quando la notizia della rinuncia era ancora fresca.

“Nell’ambito della continuità con le precendeti amministrazioni- continua il comunicato- e pur con il necessario spirito di rinnovamento e aggiornamento, Pozzoli è il nostro candidato sindaco. A Roberto diamo piena solidarietà e collaborazione, con l’augurio di un buon lavoro nel superiore interesse di tutta la collettività”.