Sale sulla gru per ottenere gli arretrati

Un giovane operaio di un’impresa edile ha messo in scena una protesta per ottenere il pagamento di una certa somma di danaro che dice di dover ricevere dal suo datore di lavoro, titolare di una ditta che lavora all’interno di un cantiere dell’Aler.

Il ragazzo, poco più che ventenne, è salito su una gru del cantiere di via Carlo Porta nel primo pomeriggio e non intende scendere fino a quando non otterrà quanto sostiene gli sia dovuto.

Sul posto Vigili del Fuoco, ambulanze e il vicequestore Umberto D’Auria che ha cercato di impostare una trattativa per farlo scendere ma per ora hanno ottenuto solo la consegna del pranzo.