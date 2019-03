“Salire giù”, il nuovo brano del varesino Birø

“Salire giù” è il nuovo brano di BIRØ disponibile da oggi 6 marzo su Spotify e tutte le principali piattaforme streaming per Vetro Dischi / A1 entertainement.

BIRØ è un cantautore classe 1990 originario di Varese. Un progetto che mira a coniugare testi propri della tradizione cantautorale italiana con la musica elettronica e a raccontare storie attraverso musica e parole. I suoi brani raccontano eventi legati tra loro e come le pagine di un libro seguono uno sviluppo cronologico. Dopo la pubblicazione di “Incipit”, il suo primo EP ufficiale, BIRØ si è fatto conoscere al grande pubblico con un fortunato tour che ha avuto appuntamenti importanti come il Mi Ami 2017 e il Collisioni Festival riscuotendo ottimi feedback di pubblico e critica, candidandosi di diritto quale nome su cui puntare per il futuro.

“Salire giù” è il suo nuovo singolo che anticipa la pubblicazione del suo primo album “Capitolo 1: La Notte”, la cui uscita è prevista per il 22 marzo. Un brano in cui BIRØ mette a nudo tutta la sua fragilità, una debolezza che è fatta di dipendenze, una necessità di staccare dal mondo esterno per poter tornare ad una stabilità tanto desiderata.

“Salire Giù è una canzone che parla delle dipendenze, in questo caso è una dipendenza dall’alcool, ma più in generale parla di un appiglio a cui aggrapparsi. Per quanto a volte poco solido è comunque qualcosa che fa stare meglio anche se non sempre è la cosa migliore”

Il brano è stato composto ed arrangiato dallo stesso BIRØ in collaborazione con Mattia Tavani dei Belize e Giacomo Zavattoni di RC Waves che ha anche prodotto e mixato il brano.

Vetrodischi è un’etichetta indipendente di musica italiana, di base a Milano. Nel contesto della complessa e variegata scena musicale in cui ci troviamo, Vetrodischi si inserisce come una realtà fresca e alternativa, il cui scopo principe è individuare artisti e progetti con idee forti ed originali, affiancandoli passo passo nella realizzazione di un prodotto che esprima nel modo più sincero possibile l’identità dell’artista.