Scontro in scooter, il conducente è grave: la Polizia Locale cerca testimoni

In aggiornamento alla notizia di venerdì 1° marzo riguardante la caduta in bicicletta di un ragazzo , avvenuta all’altezza della rotatoria della intersezione tra le vie Cesare Battisti e Antonio Gramsci, il Comando della Polizia Locale dicomunica cheche aveva assistito all’evento si è potuto chiarire che

«Ringraziamo il testimone e gli organi di informazione per la preziosa collaborazione» spiegano dal comando. «Ora chiediamo altrettanta collaborazione per chiarire la dinamica di un altro incidente, avvenuto alle 13 di sabato 2 marzo alla intersezione tra le vie Giovanni XXIII e Vesuvio, nelle vicinanze della zona industriale ovest della città. Lo scontro è avvenuto tra una autovettura in uscita dalla via Vesuvio e un motoveicolo che transitava sulla Giovanni XXIII in direzione Cardano al Campo».

A seguito dell’urto molto violento, il conducente lo scooter, cittadino cardanese, è stato sbalzato dal veicolo e nella caduta ha riportato gravi fratture e lesioni, per le quali è stato ricoverato nell’ospedale di Legnano. Attualmente viene sottoposto a un intervento chirurgico dopo essere stato mantenuto in coma farmacologico. La prognosi è ovviamente riservata.