Scontro tra treni, sei feriti

Due treni sono si sono scontrati ad Inverigo, in provincia di Como, intorno alle 18.40 di giovedì 28 marzo.

Secondo le prime informazioni ci sarebbero 6 feriti in codice giallo e altri 50 in codice verdi per i quali è in corso la valutazione in lo o. Sul posto Areu ha inviato quattro ambulanze e l’elisoccorso da Como e Milano

I convogli erano in servizio sulla linea Asso – Seveso – Milano e sarebbero entrati in collisione a bassa velocità. Attualmente la circolazione dei treni tra le stazioni di Arosio e Merone è sospesa. Trenord ha previsto un servizio di bus sostitutivi.

(seguono aggiornamenti)