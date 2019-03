Scontro in valle Olona, intervengono 118 e vigili del fuoco

Vigili del fuoco e diversi mezzi del 118 stanno intervenendo in valle Olona, a Castelseprio.

(foto d’archivio)

L’incidente stradale è avvenuto sulla strada che dal paese scende in valle. Il sistema Areu-118 ha inviato tre ambulanze e un’automedica: sono state soccorse due persone, ferite ma non in immediato pericolo di vita. Sul posto anche carabinieri e una squadra dei vigili del fuoco da Varese.