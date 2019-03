Una serata di solidarietà per aiutare i bimbi siriani

Hayat Onlus e l’associazione Covo organizzano una serata di solidarietà a sostegno della campagna «Vita oltre il confine – una speranza per i bambini siriani in Turchia», venerdì 5 aprile alle 21 in Sala Montanari a Varese.

La raccolta fondi è finalizzata a realizzare un Community center a Gaziantep, città turca al confine con la Siria, dove vivono più di 400mila profughi siriani. L’obbiettivo è quello di creare uno spazio per circa 100 bambini orfani o con le loro madri, spesso vedove: uno spazio anche ludico ed educativo, in cui i bambini possano ritrovare l’infanzia negata dai conflitti che affliggono il Medio-Oriente.

Il 5 aprile a Varese saranno presentati i progetti dell’associazione Covo e sarà proiettato il docu-film del regista varesino Raffaello Rossini «La merce siamo noi», prodotto da Melting Pot con Borders of Borders. Attraverso la storia di alcuni profughi siriani, il road movie fa luce sui risvolti degli accordi tra Unione Europea e Turchia riguardo ai flussi migratori, ma anche sulla dura realtà in cui vivono i bambini siriani a Graziantec, tra lavoro minorile e gli echi delle bombe di Aleppo.

I contributi alla serata saranno devoluti interamente ad Hayat Onlus.