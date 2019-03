Sinti sgombero rinviato di 48 ore

Proroga di 48 ore per i sinti di Gallarate che sono rimasti sul terreno di via Aleardi, occupato a fine febbraio.

Nella mattina la Polizia si è presentata per eseguire lo sgombero, c’è stata una breve trattativa con i capifamiglia e si è concordata una proroga di 48 ore, quindi fino a venerdì mattina: i capifamiglia dovrebbero lasciare volontariamente, su richiesta della pubblica sicurezza, il terreno occupato alla fine di febbraio.

Sul terreno di via Aleardi ora ci sono solo una ventina di persone e sette mezzi.Tre famiglie sono entrate nelle case d’emergenza del Comune, le altre vivono in camper e roulotte in varie zone di Gallarate, soprattutto in aeree di parcheggio, o negli immediati dintorni.

Nei giorni scorsi era stato paventato uno sgombero immediato senza trattativa.