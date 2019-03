Sinti e terreno della Diocesi, no comment dall’arcivescovo Delpini

In via Aleardi il nuovo tentativo di sgombero delle famiglie sinti rimaste sul terreno della Diocesi, l’arcivescovo era ospite dei licei di viale dei Tigli a Gallarate. Dopo l’intervento davanti ai ragazzi, monsignor Mario Delpini non ha voluto rilasciare dichiarazioni di alcun tipo (nel video).

Monsignor Delpini, nato a Gallarate, è tornato in città per il primo di tre incontri organizzati dai licei di viale dei Tigli, con personalità importanti della cultura e della società (qui il programma completo).

L’arcivescovo ha dato vita ad una vera conversazione con i ragazzi, che hanno posto numerose domande: un dialogo che ha spaziato su tanti temi d’attualità e non solo, dall’Europa ai valori universali come l’uguaglianza, al dialogo tra diversità, siano religiose, etniche o nazionali. Con un richiamo anche sulle elezioni europee imminenti, grande sfida alle porte.