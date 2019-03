Spazzatura non raccolta, incontro pubblico in Comune

«Annuncio in via informale che giovedì 7 marzo ci sarà una riunione in sala consigliare sul tema: raccolta differenziata».

L’avviso non è passato inosservato proprio per via dei social, strumenti che sempre più amministratori utilizzano per comunicare. Difatti Massimo Parola, vice sindaco di Gavirate ha scelto proprio la pagina fecebook di “Gavirate Viva” per annunciare la riunione che si terrà in Comune settimana prossima giovedì.

Motivo: le lamentele – questa volta non solo “virtuali” per il mancato ritiro di alcune decine di sacchi viola (che a Gavirate sono grigi) nella zona centrale della cittadina. Secondo il Comune nell’ultimo periodo vi sarebbe un’eccedenza di materiale non differenziato che invece finisce nei sacchi preposti alla raccolta di ciò che invece dovrebbe essere la rimanenza della selezione da parte degli utenti.

La frazione “indifferenziata” è difatti tutta la spazzatura prodotta da un nucleo famigliare, tolti – per semplificare – vetro, plastica, lattine, metalli e carta.

Ma il peso dei sacchi rilevato dagli operatori non tornerebbe. Una anomalia segnalata al Comune che ai primi di febbraio inviò una comunicazione (che riportiamo in allegato come foto a questo articolo, qui sopra) nella quale si faceva menzione del problema e veniva annunciata la volontà di operare controlli nella spazzatura.