Fuori strada a Cittiglio, 37enne in rianimazione

Una donna di 37 anni è finita in rianimazione all’ospedale di Circolo di Varese a seguito di un incidente stradale avvenuto nel cuore della notte a Cittiglio.

È successo intorno alle 2.45, sul posto sono arrivati ambulanza, automedica ed elisoccorso.

È in rianimazione generale, in prognosi riservata, con traumi diffusi ma non in pericolo di vita.