Tagliare, incollare, disegnare: “Viva il mosaico!”

Tagliare, incollare, disegnare: tre attività particolarmente amate dai bambini che possono esercitarle tutte assieme con “Viva il mosaico!”, il laboratorio creativo in programma per sabato 23 marzo alle ore 15 al Magazzino di via Armellini, a Velate.

L’attività è adatta ai bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni che saranno guidati dall’artista e designer Francesca Cottini in questa tecnica affascinante, con carte colorate, lettere e altri materiali.

Tutto il materiale per il laboratorio è incluso. Verrà offerta anche una piccola merenda.

Costo: 12 euro a bambino (2 fratelli o adulto+bambino 20 euro).

Prenotazioni: scrivere entro il 20 marzo a info@ilmagazzino.org.