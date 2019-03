Tiziano Zocchi presenta le liste a sostegno della sua candidatura

Dopo aver lanciato lo scorso inverno la sua candidatura, dopo la presentazione della prima lista a suo sostegno, ora Tiziano Zocchi – candidato della alleanza allargata che propone un cambiamento – lancia anche le altre liste.

L’appuntamento è per sabato 30 marzo, alle 18, a Villa Montevecchio.

Dopo la presentazione, previsto anche l’aperitivo.

L’alleanza per Zocchi si chiama “Cambiare si può a Samarate” e comprende poi cinque liste di candidati consiglieri. Una parte sono già state rese note, come Noi per Samarate (la lista più a vocazione sociale) o Progetto Democratico