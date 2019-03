Trattamenti personalizzati nella psichiatria di precisione

Si svolgerà domani, 22 marzo, a Varese, all’ Hotel Palace, il Convegno “Verso una Psichiatria di precisione. Poliedricità e personalizzazione dei trattamenti terapeutici”.

Responsabile scientifica è la Prof.ssa Camilla Callegari, direttore della Psichiatria di Varese.

«Il tema congressuale si sviluppa a partire dalla considerazione che la personalizzazione dei trattamenti terapeutici in psichiatria è, così come per altre discipline mediche, assolutamente indispensabile per la valorizzazione delle specifiche esigenze di malattia rappresentando di conseguenza una tematica di grande attualità. La poliedricità dei trattamenti terapeutici trova una specifica finalità in ogni precisa dimensione articolata della sofferenza di ciascun paziente».

Il Convegno si propone, con la presenza di esperti della comunità scientifica nazionale, ma di rilievo internazionale, di approfondire tematiche di notevole importanza relative ai trattamenti terapeutici più innovativi e personalizzati in base alle singole esigenze. « E’opportuno in tale ambito poter conseguire un buon livello di consapevolezza, definendo criteri di best practice, migliorando la conoscenza della poliedricità dell’offerta terapeutica, riducendo l’eterogeneità di comportamenti».